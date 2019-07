Troppi assalti notturni, ora lo sportello postamat fa orario d'ufficio

di Francesco Cavallaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MASERA' - Nella notte fra il 7 e l’8 maggio l’assalto al postamat da parte di una banda di malviventi. Un boato tremendo intorno all’1.40. «Sembrava una bomba», il racconto dei residenti. «Ci siamo spaventati molto. É successo tutto in una frazione di secondo». Dopo quel colpo l’ufficio postale del centro, in via Papa Giovanni XXIII, è rimasto chiuso un giorno intero per permettere agli addetti il ripristino dei computer e, più in generale, della rete informatica e dell’immobile. Da allora il postamat funziona solo in orario d'ufficio.