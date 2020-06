Rintracciato nuovamente il marocchino che aveva devastato un ufficio postale: era tornato in paese

PIOVE DI SACCO - Era nuovamente tornato a Piove di Sacco, dopo essere stato accompagnato in un centro vicino a Roma per la sua espulsione, il marocchino che lo scorso febbraio aveva creato non pochi problemi alla comunità della saccisica. Lo straniero era passato all’onore delle cronache per aver danneggiato l’ufficio postale di Piove di Sacco che, a causa dei necessari interventi di ripristino, era rimasto chiuso per 10 giorni.

Il 15 Febbraio, su proposta dei Carabinieri della locale compagnia, nei confronti del quarantenne Abdelouahed Atourabi era stata disposta la revoca del permesso di soggiorno ed era stato accompagnato, sempre dai militari di quel reparto, al centro di accoglienza di Ponte Galeria, vicino a Roma, dal quale avrebbe dovuto essere espulso verso il proprio paese di origine. Qualche giorno dopo il suo arrivo, però, sono scattate le misure per contenere il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, che hanno reso impossibile eseguire materialmente il provvedimento di espatrio a causa della chiusura delle frontiere, situazione che ha comportato le dimissioni del nord africano dal centro.

Quest’ultimo aveva fatto ritorno a Piove di Sacco e, pertanto, i militari si sono messi alla sua ricerca, rintracciandolo nel pomeriggio di ieri all’interno di un bar del capoluogo della saccisica. Successivamente è stato accompagnato in Questura a Padova per la notifica di un secondo provvedimento di espulsione e quindi trasportato al centro di permanenza temporanea di Gradisca d’Isonzo. In itinere, lo straniero, che non si rassegnava all’idea di dover lasciare l’Italia, è andato in escandescenza reagendo violentemente nei confronti dei militari e provocando dei lievi danni al mezzo di servizio, senza che vi siano state, comunque, conseguenze fisiche per alcuno. Nella serata di ieri è stato quindi affidato al personale del centro in menzione per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

