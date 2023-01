DUE CARRARE - «Due persone squisite che, nella disgrazia, il destino ha voluto ancora insieme». Si è espresso così il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, dopo la scomparsa della 76enne Paola Filippi lo scorso lunedì, succeduta ieri, da quella del marito, l’81enne Alfeo Burattin, il giorno dopo del funerale dell’amata moglie.

«Una coppia che per noi della parrocchia di Santo Stefano ha significato moltissimo nella costruzione della nostra comunità – gli fa eco il vicesindaco Andrea Rosina. – Erano due persone straordinarie dal punto di vista umano. Alfeo poteva sembrare un uomo spigoloso, quando in realtà era una persona generosissima, che ha sempre fatto parte delle attività parrocchiali, soprattutto all’epoca di don Paolo, nel comitato della sagra». Negli ultimi tempi entrambi i coniugi avevano iniziato a stare poco bene in rapida successione, quasi a voler rispettare il detto “in salute ed in malattia”, tant’è che se giovedì pomeriggio la comunità di Santo Stefano si è raccolta all’Abbazia per salutare Paola per l’ultima volta, ieri è stata nuovamente scossa dalla scomparsa di Alfeo.

IL RICORDO

«Nella loro via Gorghizzolo, dove tutti li conoscevano e, in realtà, in tutta questa piccola famiglia che è la comunità di Santo Stefano, lasciano un ricordo indelebile – continua Rosina. – Alfeo proveniva dalla grande famiglia dei Burattin, molto nota in paese, mentre la moglie arrivava da fuori. Erano legatissimi alla sorella di lui, Matelda, ma anche alla nipote Mara che in questi ultimi tempi, in qualità di infermiera, aveva ricambiato la loro affezione. Non avevano figli, eppure era come se avessero adottato tutti noi della parrocchia, soprattutto Paola, che si adoperava in maniera molto attiva con i bambini sia nell’ambito dell’asilo che del patronato. Alfeo, invece, era il braccio operativo. D’altronde aveva sempre lavorato come terzista nel lavoro dei campi, a contatto con macchine agricole e trattori. Infatti, anche in ambito comunale ci ha dato una grossa mano con i mezzi spargisale nei casi di maltempo. Entrambe persone di una disponibilità unica, che ci hanno insegnato moltissimo del buon vivere in paese».

Ad Alfeo sarà dedicato il Rosario di domani pomeriggio alle 16 all’Abbazia di Santo Stefano, dove si terrà anche l’ultimo saluto lunedì 16 gennaio alle 15, con partenza dall’hospice della Mandria alle 14:30. Dopo di che riposerà nel cimitero locale accanto all’amata moglie.