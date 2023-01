SPINEA - Una comunità in lutto per la perdita di Sergio Conte, di 95 anni, e la moglie Antonia Da Lio, 87enne, mancati il 6 gennaio. Sono tante le persone colpite dalla notizia, e non solo per la particolarità della morte dei due coniugi, avvenuta a distanza di sole due ore uno dall'altra, ma anche perché entrambi erano stati molto presenti nella vita della comunità e anche nelle attività politiche. Per tutta la sua carriera lavorativa, Sergio era stato operaio per il Comune di Spinea e chi l'ha conosciuto lo ricorda come un grande lavoratore, sempre presente e operativo è pronto a rispondere a tutte le richieste.

«Anche negli ultimi anni di lavoro non aveva perso la volontà di darsi da fare ed era sempre pronto a intervenire quando c'era bisogno di lui» lo ricordano i colleghi che all'epoca erano più giovani e avevano imparato da Sergio i segreti del mestiere. Spinetensi doc, vivevano da sempre nella casa di via Luneo, in direzione Martellago. Entrambi avevano partecipato all'organizzazione delle Feste dell'Unità, ambiente nel quale avevano molti amici. Ma da quando erano andati in pensione il loro tempo libero era tutto dedicato all'orto. Il legame più forte, tra loro e con la loro famiglia, i figli Giorgio e Lorena, il genero Adriano, le nipoti Barbara, Erika e Ylenia e il resto della famiglia.

Ma a colpire sono le circostanze della loro scomparsa. Tanti a Spinea stanno mandando il loro messaggio commosso ai figli, che nel giro di poche ore hanno perso mamma e papà. Dopo 70 anni insieme, uno accanto all'altra, anche negli ultimi difficili momenti della malattia, nello stesso modo se ne sono voluti andare. Questo è amore scrivono in tanti in queste ore, sui social. Erano delle belle persone, dolci e affiatate. La loro era una famiglia storica molto apprezzata in città aggiungono dal loro quartiere.

L'uomo era malato e da un anno e mezzo era a letto. Antonia stava al suo fianco e si prendeva cura di lui. La telefonata del giorno dell'Epifania annunciava però che il momento per lui era arrivato. Quando i figli li hanno raggiunti, Sergio era già morto. La famiglia e gli amici si erano quindi riuniti nella casa di via Luneo, per consolare Antonia. Ma anche la donna, solo un paio d'ore più tardi, mentre era circondata dai suoi cari, ha fatto sapere di non sentirsi bene ed è caduta a terra. Inutili sono stati i tentativi di rianimarla. Inevitabile quindi dare l'addio a entrambi con un'unica cerimonia: il funerale è stato programmato per giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Bertilla.