Danni da maltempo a Borgoricco, il titolare del ristorante Quinto Vizio costretto a rimanere chiuso per cena

BORGORICCO (PADOVA) - Il temporale odierno, 23 settembre, oltre a mettere in ginocchio le famiglie di Borgoricco e non solo, ha creato enormi disagi anche alle attività di ristorazione. Un esempio su tutti è il ristorante Quinto Vizio di Borgoricco che a causa del vento e la grandine ha patito danni enormi costringendo il titolare ad abbassare le saracinesche. Suo malgrado ha dovuto telefonare alle decine di persone che avevano prenotato, riferendo che almeno per oggi il ristorante rimarrà chiuso. Già domani verrà effettuato un inventario dei danni e si proverà a tempo di record a riaprire.