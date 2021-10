Malore del sindaco in Consiglio comunale: portato via in ambulanza

(m.c.) Il sindaco di Galliera Veneta Italo Perfetti si è sentito male ieri poco prima del consiglio comunale ed è stato portato via in ambulanza. Subito è stato lanciato l’allarme. A soccorrerlo per primo è stato il consigliere comunale Alessandro Tosetto, che è medico. L’amministratore era cosciente, vigile, ed è salito sul mezzo di soccorso ed accompagnato in ospedale, dove sono stati svolti gli accertamenti necessari. Il consiglio, valutato che le condizioni del sindaco, 57 anni compiuti lunedì scorso, non destavano preoccupazioni, ha affrontato regolarmente l’ordine del giorno.