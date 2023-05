Noventa Padovana. Malore improvviso spegne il sorriso di fra' Daniele Reitano. Aveva 38 anni

NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Non soffriva di particolari patologie, faceva della bontà d'animo e dell'amore verso il prossimo le sue qualità più importanti. Grande appassionato di chitarra, sabato 20 maggio si è spento per un malore improvviso fra' Daniele Reitano, 38 anni, da qualche mese in servizio al villaggio Sant'Antonio di Noventa Padovana in via Cappello.

Il frate appassionato di musica

Era nato a Marino nella Capitale. La sua strada religiosa è cominciata nel 2015 quando ha iniziato il periodo di formazione a Osimo. Nel 2017 ha compiuto il noviziato presso la basilica di San Francesco d'Assisi. La sua prima professione religiosa è avvenuta sempre nella Basilica, seguita dal periodo di studi al Convento Franciscanum di Rivotorto. Nel 2022 ha ottenuto il baccellierato in Sacra Teologia ad Assisi, e a novembre dello stesso anno è arrivato al Villaggio di Noventa Padovana. A dare notizia della sua morte è stato padre Giancarlo Ulisse, direttore del villaggio Sant'Antonio.

Oggi, 23 maggio la salma partirà per Ardea, vicino a Roma, dove mercoledì alle 10.30 si terranno i funerali. Grande musicista, nei suoi momenti liberi non abbandonava mai la sua adorata chitarra. In paese a Noventa coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo, adesso lo piangono in ricordo della gentilezza e dell'amore che quel giovane dal sorriso stampato in faccia sapeva trasmettere.