PADOVA - Oggi alle 10.25 l'elisoccorso del Suem di Padova è intervenuto nella Bassa Padovana, a San Pietro Viminario, per soccorrere una donna di 33 anni incinta di 8 mesi colpita da un grave malore al bar. La donna ha accusato un arresto cardiaco ed è stata trasportata d'urgenza a Padova dove ha partorito con un taglio cesareo d'urgenza. La mamma è ricoverata in gravi condizioni in Cardiologia, non sono ancora chiare le cause del malore.