Giorgia, il tentativo di risveglio, ma poi un passo indietro

di Beatrice Mani

LA LETTERA DEI GENITORI

PADOVA - Un attimo di speranza, il lavoro dei dottori, i tentativi, tutto sembra procedere per il meglio, il fiato resta sospeso, poi un nuovo crollo, e si torna punto e da capo. Bisogna ricominciare. Questo è il percorso di Giorgia Kus . La bambina che dal Friuli Venezia Giulia è arrivata all'ospedale Civile di Padova con una malattia sconosciuta I suoi giorni trascorrono nell'immobilità, è in sedazione profonda dal 13 settembre. Ma negli ultimi tempi era successo qualcosa: la piccola paziente aveva mosso le mani e i piedi. Può sembrare un dettaglio da poco, ma non lo è. Non lo è per i genitori, per i medici, per gli infermieri. Era il risultato della diminuizione dei farmaci per la sedazione profonda, uno scalaggio lentissimo, durato fino a ieri l'altro, quando uno pneumotorace ha costretto l'équipe di medici che la seguono ad una brusca retromarcia: la piccola è stata sedata di nuovo. Giorgia avrebbe dovuto risvegliarsi fra qualche settimana, ma è tutto rimandato, adesso occorre gestire questa emergenza, l'ennesima.