«Così il reparto di terapia intensiva è diventato la nostra famiglia»

di Francesca Doretto e William Kus

Ciao, buongiorno,non so nemmeno come iniziare questa lettera. Nella mia testa ci sono circa un milione di parole, tutte si accavallano, scompaiono, ritornano, ma nessuna alla fine sembra riuscire a descrivere esattamente cosa proviamo io e il papà diin questo momento così buio che sta passando la nostra bambina. Scusate non mi sono nemmeno presentata, sono Francesca Doretto la mamma di, la bambina di quattro anni e mezzo della quale forse conoscete già la storia, visto il tam tam sui sociali, sui giornali e le tv. Ormai sono più di due mesi che siamo qui a Padova, abbiamo lasciato la nostra città in Friuli Venezia Giulia per stare con lei. Il 6 di settembre, quando ci hanno trasferiti, quasi senza darci il tempo di capire cosa stava succedendo, ci siamo trovati spaesati, davvero. Poi, per fortuna, qua a Padova tutti ci hanno accolti con gentilezza e comprensione, sia gli infermieri che i dottori.