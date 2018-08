Mafie in azione a Nordest. Il boss dava gli ordini dal carcere

di Lino Lava

PADOVA - Il carcere non blocca l'attività della criminalità organizzata. I capi delle cosche della mafia, della ndrangheta e della camorra continuano a gestire i traffici anche dietro le sbarre. Pure i detenuti del supercarcere di strada Due Palazzi riescono a far uscire gli ordini per controllare le proprie aree geografiche. L'unico vero ostacolo che possono utilizzare gli inquirenti sono le intercettazioni ambientali. Le quali, confermano le dichiarazioni dei pentiti, o collaboratori di giustizia.