Funerali di Stato e lutto cittadino per Domenico Zorzino, il poliziotto eroe annegato nel tentativo di salvare un anziano

ANGUILLARA - Funerale di Stato per Domenico Zorzino, il poliziotto eroe annegato nel Gorzone nel tentativo di salvare la vita ad un anziano. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Anguillara nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, mentre i funerali dell'anziano, Valerio Buoso, si terranno in mattinata sempre nella stessa chiesa. Il martedì sera, 7 marzo, ci sarà un rosario congiunto per entrambe le vittime sempre nella chiesa di Anguillara. Mentre per mercoledì, la giornata dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.