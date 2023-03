ANGUILLARA - Pochi giorni fa aveva festeggiato il compleanno del figlio e si stava ristabilendo da una grave malattia. Domenico Zorzino aveva 50 anni e non ci ha pensato un momento prima di tuffarsi in acqua per cercare di salvare Valerio Buoso, 75 anni, ieri pomeriggio 3 marzo. Sono morti insieme, trovati ancora abbracciati tra i rami e il fango in fondo al Gorzone.

Chi era

Zorzino abitava da sempre ad Anguillara, assieme alla moglie e al figlio 17enne. Giusto pochi giorni avevano festeggiato in famiglia il compleanno del ragazzo. Il 50enne era un poliziotto, assistente capo al Reparto prevenzione crimine del Veneto, un professionista molto stimato tra i colleghi. Un anno fa aveva scoperto una grave malattia e negli ultimi tempi sembrava essersi ristabilito, il peggio era alle spalle. Zorzino era sempre in movimento, gli piaceva stare all'aria aperta e portare a spasso i suoi due cani, Kira e Nora, assieme a lui anche ieri pomeriggio. I due animali non hanno distolto lo sguardo un secondo dal punto in cui hanno visto sparire il loro padrone.