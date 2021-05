LOREGGIA - La notte scorsa ignoti hanno tentato di entrare nel centro vaccinale di Loreggia: i carabinieri hanno rilevato segni di scasso sul retro. Probabile cercassero vaccini anche se all'interno del centro, come in tutti gli altri hub destinati alle vaccinazioni, non sono custodite dosi di siero. La segnalazione ai carabinieri è arrivata dall'ospedale di Camposampiero.