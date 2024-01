Loreggia. Malore al volante, finisce fuori strada: conducente portato in ospedale per accertamenti

LOREGGIA (PADOVA) - Un probabile malore sarebbe la causa di una fuoriuscita autonoma avvenuta oggi, 12 gennaio, alle 8,30 a Loreggia. Per cause ora al vaglio della polizia locale della Federazione intervenuta sul posto i rilievi di rito, una Fiat 600 condotta da B.D. di 89 anni di Loreggia, solo a bordo, nel percorrere via Boscalto Ovest in direzione del centro di Loreggia, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa fuori controllo all'interno del fossato che scorre lungo la carreggiata.

L'anziano, seppur cosciente, è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo tanto da richiedere l'intervento del personale dei vigili del fuoco che sono arrivati con un mezzo da Borgoricco. Dopo circa dieci minuti di intervento l'uomo è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Trasportato in ospedale, non risulta in pericolo di vita, ma dovrà comunque essere sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso per scongiurare qualsiasi complicanza.

Gli agenti coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara dopo i rilievi di rito hanno escluso la complicità e il coinvolgimento di altri mezzi. L'ottantanovenne è uscito di strada autonomamente. Viabilità critica per un'ora, poi la situazione è rientrata nei ranghi.