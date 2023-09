MONSELICE (PADOVA) - La Giornata europea delle lingue è propizia agli studenti del liceo Cattaneo. Con un video in inglese sul palio, i ragazzi della 4ªG portano a casa il primo premio. La cerimonia si è tenuta ieri mattina a Venezia, all'aula magna di Ca' Dolfin intitolata a Silvio Trentin. Erano presenti scuole superiori provenienti da tutto il Veneto.

La professoressa Chiara Salvagno, docente di inglese, racconta: «Non ce l'aspettavamo, la competizione era forte. L'idea ci è venuta lo scorso maggio. I ragazzi hanno pensato di chiedere i vestiti da figuranti alle contrade e realizzare un video promozionale sulla Giostra della Rocca. Alcuni di loro sono anche impegnati con i tamburini ed era un argomento a loro caro». Detto e fatto. Preparando un breve spot di un minuto, gli studenti hanno rapidamente ripercorso la storia di Monselice e di Federico II, raccontando di come il palio sia una rievocazione storica di quell'epoca e invitando i turisti a visitare Monselice. Un video creativo e spensierato, girato nei punti più belli della città. I ragazzi lo hanno scritto, montato e sottotitolato in autonomia e il prodotto finale ha convinto i giurati di Venezia. Il premio consiste in un buono libri da 200 euro da spendere alle librerie Feltrinelli.