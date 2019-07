Studentesse filmate nei bagni di Agripolis: scoperto l'archivio del maniaco

di Marco Aldighieri

LEGNARO - Le donne filmate nei bagni dall’operaio disarebbero decine e decine. I carabinieri nel suo computer e nel suo cellulare hanno scoperto e sequestrato numerosi file catalogati per luogo. Il 30enne M.E. avrebbe infatti colpito, oltre ad Agripolis di Legnaro, anche allo Iov (istituto oncologico veneto) e da Decathlon. Il pm Sergio Dini, titolare del fascicolo, lo ha indagato per violenza privata. Inoltre ha ordinato una consulenza tecnica sul materiale trovato dai militari. Era stato fermato il 12 luglio scorso grazie a una studentessa che