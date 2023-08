PADOVA - I rincari per la realizzazione dei 3 progetti ammontano a quasi 9 milioni di euro. E infatti il MEF proprio per coprire la somma aggiuntiva necessaria a portarli a compimento ha assegnato 8 milioni e 793mila euro, praticamente ri-finanziando il Pinqua, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare che utilizza fondi del Pnrr, e che nella fattispecie riguarda l'Arcella. L'attribuzione è avvenuta con un decreto legislativo e la somma a breve sarà nelle casse di Palazzo Moroni che quindi potrà proseguire l'iter con l'approvazione degli esecutivi e le procedure d'appalto per la riqualificazione dell'ex Coni che prenderà il nome di Du 30, il restauro e il recupero dell'ex Configliachi, e la ristrutturazione di alcuni alloggi Erp, per un ammontare totale che inizialmente era di 15 milioni di euro, a cui ora va sommata questa cifra ulteriore. È stata concessa una proroga fino a dicembre per i bandi, ma i cantieri dovranno essere chiusi nel 2026. La notizia è arrivata ieri a Palazzo Moroni, dove l'assessore alla Cultura Andrea Colasio ha fatto il punto sulla mega operazione che cambierà il volto del comparto nord.

Costi lievitati

Questi finanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono progetti indifferibili per i quali è stato messo a disposizione un fondo che tiene conto degli incrementi dei prezzi (in particolare per gli impianti elettrici), tanto che la Regione, con cui il Comune si è confrontato, ha provveduto a fare un adeguamento. La domanda dall'ufficio del capo settore Domenico Lo Bosco è partita subito e ha trovato risposta nel decreto che, come per il Sir 2, la terza linea di tram che verrà realizzata nel 2024, riconosce i denari supplementari. L'impennata è stata impressionante, con la somma necessaria per il Configliachi che è passata da 5 a 8 milioni, con un balzo esatto di 3 milioni e 177mila euro, così come 2 milioni e 513mila euro in più bisognerà sborsare per il Du 30 nell'ex Coni a San Carlo, mentre la cifra residua, 3 milioni 103mila, servirà per le case Erp.

Il cambiamento

«Con queste risorse siamo ora in grado di predisporre una radicale metamorfosi del quartiere - ha commentato Colasio - e in particolare i due edifici-simbolo del degrado diventeranno i vettori della trasformazione incentrata sulla cultura. Si tratta di un investimento strategico che sostanzialmente crea un nuovo polo culturale polivalente a nord e migliorerà la qualità di vita dei residenti. È come se un po' alla volta stessimo realizzando il sogno di Piccinato di vedere in questo quartiere una nuova Padova. Nonostante le preoccupazioni di molti i progetti sono andato avanti, facendo anche tesoro dei suggerimenti dell'amico Ubaldo Lonardi, consigliere di opposizione».

I dati

Per "cambiare pelle" all'Arcella si spenderanno in totale circa 27 milioni di euro, in parte messi a disposizione dallo Stato grazie appunto al bando Pinqua. Ecco la ripartizione dei costi dell'operazione: oltre 8 milioni per l'ex Configliachi e circa 7 per l'ex Coni; 500 mila per sistemare Piazza Azzurri; 550mila per comprare l'area Valli e 600 per riqualificarla; 820mila per l'efficientamento energetico delle case di via Duprè e 20 per la piastra polifunzionale; 930mila per il recupero degli alloggi di via da Brescia e 8 milioni e mezzo per le manutenzioni straordinarie negli immobili di via Santa Cabrini; 420mila per la demolizione del fabbricato e per la realizzazione di due case Erp all'ex centro anziani di via Callegari, riservati alle categorie protette; 150mila per il percorso ciclabile a San Bellino; 50mila per migliorare gli accessi alle scuole del quartiere e altrettanti per realizzare il percorso sportivo che va dalla Briosco alla Donatello, mentre per dotare quest'ultima di un novo ingresso serviranno 15mila euro.