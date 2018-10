Ladro aggredisce a bottigliate un vigilantes al centro commerciale

PIOVE DI SACCO - Arrestato in flagranza di reato di rapina e lesioni personali un cittadino marocchino di 38enne, pregiudicato, senza fissa dimora. I fatti che hanno portato all'arresto si sono verificati verso le 18, quando un addetto alla vigilanza del centro commerciale «Piazzagrande» di Piove di Sacco ha notato l'uomo in atteggiamento sospetto, mentre occultava varia merce all'interno di una borsa. Giunto in prossimità delle casse, il 38enne ha aperto la porta antipanico d'emergenza, tentando di dileguarsi di corsa. Prontamente, all'esterno del centro commerciale, l'addetto alla vigilanza è riuscito a bloccare il ladro. È nata così una violenta colluttazione e improvvisamente l'uomo ha afferrato una delle bottiglie in vetro che aveva poco prima asportato, utilizzandola per colpire alla testa la guardia che è caduta a terra.



Mentre il cittadino marocchino si dava alla fuga il personale del centro commerciale ha allertato i carabinieri che sono giunti subito dopo, dando inizio alle ricerche dell'aggressore il quale, dopo pochi minuti è stato individuato e bloccato. I militari, inoltre hanno rinvenuto in possesso del fuggitivo, l'intera merce asportata, consistente in vari generi alimentari, del valore di 19 euro circa, che è stata immediatamente restituita al direttore del punto vendita. A seguito della colluttazione, l'addetto alla vigilanza ha riportato una lesione da trauma addominale, mentre il 38enne una ferita lacero contusa all'orbita sinistra, giudicate entrambe guaribili in 8 giorni dai sanitari del locale ospedale.

