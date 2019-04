Lite con la madre 84enne, la minaccia con la katana: lei va dai carabinieri

di Lorena Levorato

CADONEGHE -l'anzianabrandendo una. E si becca una denuncia per maltrattamenti in famiglia. È accaduto lunedì sera aquando L.Z., 54 anni, pensionato e ex dipendente pubblico, durante l'ennesimacon ladi 84 anni ha preso una, una spada giapponese, e l'ha agitata contro la donna, minacciandola. Spaventata dall'aggressione del figlio e dalla sua improvvisa violenza, l'indomani mattina l'anziana, da sola e con la sua auto, si è recata alla stazione dei carabinieri di Cadoneghe per segnalare l'accaduto.