Investito dal treno, traffico bloccato tra Padova e Bologna

PADOVA - Investito da un treno in prossimità di Stanghella, traffico ferroviario tra Padova e Bologna. Tutto è accaduto verso le 19.20 di oggi, venerdì 13 gennaio, sulla linea Bologna - Padova. La circolazione ferroviaria è stata quindi sospesa in prossimità di Stanghella per l'investimento di una persona da parte di un treno. E' stato richiesto l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Inevitabili i ritardi per diversi treni.