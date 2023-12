ABANO TERME (PADOVA) - Uno sguardo dalla Germania puntato su Abano Terme. Da ieri nella cittadina termale è presente Magdalena Kalus, influencer tedesca titolare del profilo @youareanadventurestory assieme alla sua migliore amica e contitolare dell'account Anja Kaiser. Oltre 126mila follower su Istagram, la maggior parte tra i 25 e i 45 anni provenienti da Germania e paesi di lingua tedesca.

Il profilo è stato aperto otto anni fa. In questo periodo è cresciuto in maniera costante raccontando viaggi e località di tutto il mondo, dall'Ecuador, al Madagascar alle Mauritius, con un focus particolare per l'Italia del Nord. Le Dolomiti, il Garda e adesso Abano Terme sono tra le località più amate dai turisti tedeschi di cui Magdalena ama parlare, soffermandosi spesso sulle strutture alberghiere.



Laureata in veterinaria, fino a mercoledì sul suo profilo saranno postati foto e video sugli gli spettacoli itineranti, le marching band e tutte le attrazioni organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Camera di Commercio. Ma non mancheranno i celebri fanghi, le piscine termali, lunghe passeggiate nella splendida cornice dei Colli Euganei e il classico aperitivo "Godì" in zona pedonale.



«Abbiamo scelto quest'anno di regalare ad Abano ulteriore visibilità su quel potenziale mercato internazionale che rappresenta una fetta importante dei nostri visitatori lungo tutto l'arco dell'anno - ha dichiarato l'assessore alle attività produttive e alle manifestazioni Ermanno Berto - lo facciamo nella convinzione di poter essere attrattivi sotto tanti punti di vista. Dalla bravura dei nostri commercianti, alle strutture di alto livello gestite dai nostri albergatori, ma anche per il ricco programma di eventi, spettacoli e attività di Abano Street Christmas». La presenza di Magdalena e Anja fa parte di un progetto da 90mila euro che comprende la promozione social e radiofonica di Abano Street Christmas e le risorse per il video natalizio che ha esordito lo scorso 8 dicembre.