Padova. Infarto in Messico, la famiglia lo scopre dopo più di un mese: Matteo Garbisi muore a 45 anni

PADOVA - Matteo Garbisi, 45 anni, è morto in Messico per un attacco cardiaco. Da un mese circa la famiglia, che abita a Padova, non aveva sue notizie: il 45enne era morto in casa l'11 novembre, da solo e la notizia è arrivata ai parenti soltanto oggi, 21 dicembre. Si stanno organizzando per andare a recuperare la salma.

Matteo Garbisi, chi è il padovano morto in Messico

Garbin lavorava nel settore delle risorse umane e da 4 anni si era trasferito in Messico. Ma si faceva sentire spesso per cui la mancanza di telefonate ha preoccupato molto i genitori e il fratello. Lascia un figlio adolescente.