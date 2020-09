Incidente mortale, Sara Ruffato ha perso la vita a 17 anni nello schianto in auto, accanto a lei il fidanzato, Davide, per loro sarebbe dovuta essere una giornata al mare, ma si è trasformata in una tragedia. Oggi le parole del ragazzo, ancora sotto choc per la perdita subita.

«L'ultimo nome prima di morire che Sara ha pronunciato è Davide: Signore ti prego di consolarlo per la tragedia che ha vissuto. Dona a lui e a noi tutti pace e serenità». Le parole dal sagrato della chiesa di San Pietro di Paola Alberton, la mamma di Sara Ruffato, morta tragicamente in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa a San Donà di Piave, all'inizio del funerale precedono di poco la straziante confessione del fidanzato della diciassettenne, alla guida dell'auto, che lascia la folla di oltre mille persone senza parole e con un groppo alla gola. «Non mi capacito di quello che è successo - dice il ragazzo al microfono sulla scalinata principale del Duomo - Mi chiedo ripetutamente perché la sorte non ha preso me al posto di Sara. Lei era sempre sorridente, piena di vita, con la testa tra le nuvole. Lei e la sua famiglia mi hanno migliorato la vita. Sara, ti porterò con me per sempre».

Incidente mortale, "Sara seguiva l'auto dei suoi genitori, dovevano andare insieme al mare" Foto Tragico incidente domenica 13 settembre sulla bretella della Coop a San Donà. Nello schianto tremendo è morta Sara Ruffato, una ragazza di 17 anni di Camposampiero. "Sara era un ragazza solare, piena di vita, che cullava speranze per il futuro. Non vedeva l'ora di diventare grande e prendere la patente.

Sara Ruffato, il funerale

Camposampiero ieri pomeriggio ha risposto con slancio e sgomento ai funerali della ragazza, morta nel terribile incidente stradale. Eccezionalmente, complice le norme in vigore anti Covid, la funzione religiosa si è svolta all'aperto. Una folla commossa ha cominciato ad arrivare mezz'ora prima dell'arrivo del feretro. Vicino alla bara adagiata sotto gli scalini della parrocchiale c'erano i genitori di Sara, il fratello Alberto e il fidanzato Davide, che per tutto il funerale non ha staccato un attimo gli occhi dal feretro. Mamma Paola ha appoggiato dolcemente 17 rose bianche sopra la bara, il numero degli anni della figlia; papà Loris, Davide ed Alberto hanno steso la maglietta numero 8 della squadra di volley in cui giocava Sara e il fazzolettone degli scout del gruppo Camposampiero 2. A concelebrare il rito il parroco di San Pietro don Claudio Bosa. «Oggi davanti a questa folla, o Signore, sali sul monte dei nostri cuori che hanno mille interrogativi senza risposte. Mostraci, o Padre, le vie per credere, sperare e continuare ad amare - ha detto nell'omelia - Anche se umanamente hai chiamato a Te Sara troppo presto, te la affidiamo perché teniamo un dolore che non siamo capaci di portare. Sara ha illuminato tanta gente con il suo sorriso: ha saputo tessere legami importanti con le persone e la partecipazione straordinaria di oggi per il suo ultimo saluto lo testimonia. Oggi noi piangiamo ma tu Signore prometti consolazione e siamo certi che ci aiuterai in questo difficile momento».

Don Claudio ha apprezzato la scelta del Vangelo fatta da mamma Paola per il funerale della figlia. «La parola di Gesù sulle beatitudini, anche se oggi non siamo felici, è quanto mai appropriata - ha spiegato il prete - Il Vangelo è un'esortazione a non disperare perché il Signore consola le persone che sanno coltivare la mitezza, la misericordia e la purezza del cuore. Se noi tutti, oggi qui in tantissimi, avremo la forza di resistere alle insidie del mondo e custodire i valori e gli ideali che conducono a Cristo saremo beati». Don Claudio si è rivolto in particolare ai giovani, esortandoli ad imitare l'esempio della vita piena di relazioni vere e sincere di Sara in famiglia, a scuola, tra gli scout e nello sport.

Morta a 17 anni, cosa hanno detto gli amici

Emozionanti sono state le testimonianze degli amici della sfortunata diciassettenne che si sono susseguite. Gli scout hanno salutato la loro Sara con il canto del coro, composto dai capi dei vari gruppi, sventolando il fazzolettone in segno di unità e vicinanza; i compagni di classe della quarta liceo indirizzo scienze applicate del Newton le hanno augurato un «buon viaggio». «Ciao Saretta, il tuo nomignolo, l'altra sera ci siamo ritrovati e abbiamo ricordato tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni di scuola. Sei una persona meravigliosa. Ci mancherai tanto». Infine sulla scalinata vicino all'altare allestito per il funerale hanno preso la parola le compagne del San Domenico Savio di volley. «Ora che non ci sei più in campo con noi - hanno letto alternandosi le atlete della società di pallavolo dove Sara giocava fin dall'età di nove anni con il minivolley - chi convincerà il presidente a portarci da mangiare il sushi? Siamo state fortunate ad incontrare un angelo come te nel nostro cammino di vita».

Alla fine di una celebrazione toccante e forte dal punto di vista emotivo, si è commosso anche don Claudio. Nel ringraziare tutti prima dell'ultimo viaggio terreno di Sara verso il cimitero di Camposampiero, il parroco si è sciolto congedando la folla presente, dicendo, quasi singhiozzando, che «il nostro gruppo scout Camposampiero 2 ha perso il suo tulipano temerario», il soprannome di Sara all'interno del clan. Al termine della funzione religiosa il feretro è stato accompagnato solo dai parenti più stretti al camposanto. La gente presente sul sagrato, ancora choccata e sgomenta, è rimasta qualche minuto in silenzio, quasi a riprendersi dalle troppe emozioni vissute.

