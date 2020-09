Centauro si scontra con un'auto e cade di notte sul Costo: morto sul colpo

SCHIO - Un motociclista vicentino, Alessandro Salvatore, 52 anni, residente a Schio, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la Salita del Costo, nel comune di Cogollo del Cengio (Vicenza). Secondo i rilievi della polizia stradale il centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, è entrato in collisione con una vettura. Lo schianto è stato devastante e le condizioni del 52enne, rimasto esanime a terra, sono apparse subito gravi: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno provato per oltre un'ora a rianimarlo sul posto, ma ogni tentativo è risultato vano.

