Sbanda e cade nel fossato con la moto: lo trovano morto Foto

MUSILE - Questa sera sabato 12 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stanga a Musile di Piave per un centauro finito fuori strada dopo aver perso il controllo della moto: l’uomo è deceduto nell’incidente.

I pompieri arrivati da San Donà, hanno collaborato con il personale del Suem nel soccorso all’uomo, purtroppo il medico del SUEM ne ha dovuto dichiarare il decesso. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

La tragedia - la seconda con vitttime motociclisti oggi in Veneto - poco prima delle 19.

Ultimo aggiornamento: 20:15

