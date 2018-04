Scaraventato nel fosso dall'auto. â€‹«Me lo sono visto davanti... poi il panico»

di Marco Aldighieri e Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREBASELEGHE - «Me lo sono trovato davanti, e non ho proprio fatto in tempo ad evitarlo» hail mattino dopo ai carabinieri. «In quel momento mi è venuto un fortissimo, non ero più lucida. Per quello sono tornata a casa», ha poi raccontato al suo avvocato.È ancora stravolta, e chissà per quanto tempo lo sarà, la giovane, facendolo volare dentro un fossato. Il ragazzo è stato trovato senza vita tre ore dopo dal padre, che lo cercava disperato non vedendolo più tornare a casa. Il tragico incidente è successo in via Gattoeo a Piombino Dese:, era in bicicletta in una strada buia. Stava tornando a casa dopo una normale serata di lavoro al ristorante La Baracca. Pare pedalasse senza illuminazione e senza giubbino catarifrangente. La ragazza ora risulta indagata per omicidio stradale e per omesso soccorso, perché dopo l'impatto non si è fermata...