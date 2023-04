Schianto alla rotatoria tra un'auto e due moto: un centauro in prognosi riservata

PADOVA - Grave incidente stradale oggi 27 aprile alle 11 a Padova. Lo schianto è avvenuto all'intersezione tra via Tommaseo e viale Codalunga. Per cause ora al vaglio della Polizia locale si sono scontrate sulla rotatoria un'auto e due moto.

I feriti

Illeso l'automobilista, uno dei due centauri è apparso subito grave a seguito dell'impatto. Entrambi i motociclisti sono stati trasportati al vicino ospedale. Uno dei due coinvolti, nonostante le contusioni, non sarebbe in pericolo di vita, mentre il secondo è in prognosi riservata. I medici, che fin da subito l'hanno preso in cura, stanno facendo di tutto per salvarlo.

La viabilità ha subito importanti ripercussioni. Al vaglio della Polizia locale le cause che potrebbero aver contribuito all'impatto. Non si esclude una mancata precedenza, ma anche la velocità sostenuta.