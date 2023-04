Padova. Anziana in bici attraversa la strada e viene investita da una moto: è grave

PADOVA - Giovedì nero sul fronte degli incidenti in centro città a Padova oggi 27 aprile. Attorno alle 15 all'incrocio tra via Gattamelata e via Gustavo Modena una ciclista anziana che stava attraversando la strada è stata presa in pieno da un motociclista che stava procedendo verso la Stanga. Nell'impatto entrambi i protagonisti sono finiti a terra. Preoccupano soprattutto le condizioni della donna che è stata stabilizzata sul posto dal personale medico del Suem 118 e trasportata al vicino ospedale. È in prognosi riservata.

Sembrano meno gravi, invece, le ferite riportate dal centauro. Come era accaduto qualche ora prima in via Tommaseo, i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale. Anche in questo caso si sono registrati rallentamenti di una certa importanza al traffico. La situazione è tornata alla normalità dopo un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente, non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata.