Camposampiero. Schianto frontale sulla 308: un morto e due feriti. Strada chiusa, traffico in tilt

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 21 marzo, alle 16 lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Camposampiero, non distante dai confini con Borgoricco. Il bilancio è tragico: un automobilista è morto a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Si segnalano altri due feriti che non sarebbero in pericolo di vita.

La strada è chiusa al traffico per consentire agli operatori di completare le attività. Per chi proviene da Padova, uscita obbligatoria Borgoricco, per chi arriva da Castelfranco Veneto, uscita obbligatoria Camposampiero. Per effettuare i rilievi dell'ennesima tragedia della strada sono sul posto più mezzi della polizia locale della Federazione.

Ai vigili del fuoco l'ingrato compito di liberare i corpi dagli abitacoli. Tra le ipotesi che si fanno al momento, si ipotizza un sorpasso azzardato.