Tampona una Mercedes ferma: anziano in Panda muore sul colpo

tra due auto con conseguenze mortali in via Padova a Cartura alle ore 9. Nell'impatto frontale è deceduto un uomo, un anziano di 85 anni che guidava una Panda: non si sarebbe accorto che una Mercedes era ferma in mezzo alla strada in attesa di svoltare a sinistra, ha frenato quando era troppo tardi e ha tamponato violentemente. L'anziano è morto sul colpo, il conducente della Mercedes è rimasto illeso.

PADOVA - Incidente