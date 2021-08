Gabriele Carraro, "morte bianca" alla Pittarello: amministratore rinviato a giudizio

PADOVA - A due anni quasi esatti dalla tragedia in cui perse la vita Gabriele Carraro, 56enne di Legnaro, per un incidente sul lavoro nello stabilimento della Pittarello spa di Padova, scatterà il processo per la sua "morte bianca". L'incidente avvenne il 13 gennaio del 2020, e Carraro morì dopo due giorni di agonia. Ora la Gip Elena Lazzarin, su richiesta del Pm Andrea Girlando, che ha chiesto il rinvio a giudizio per uno degli amministratori, Lucio Pittarello, 63 anni, anche lui di Legnaro, ha fissato al 25 gennaio 2022 l’udienza preliminare in tribnunale a Padova.



Il magazziniere Gabriele Carraro rimase schiacciato da un autoarticolato in retromarcia contro lo stipite di una porta di carico. I traumi riportati furono devastanti e non gli diedero scampo.

La vittima ha lasciato la moglie Federica e il figlio Nicolò che, si legge in una nota, si sono affidati a Studio3A Valore spa per il risarcimento danni in collaborazione con l’avvocato padovano Alberto Berardi.