Morto l'operaio della Pittarello travolto in azienda dal camion in retromarcia

PADOVA - Non ce l'ha fatta Gabriele Carraro, l'operaio di 55 anni della Pittarello coinvolto in un incidente sul lavoro lunedì pomeriggio nella sede dell'azienda in via Austria in zona industriale.

L'incidente è accaduto il 13 gennaio quando un camion che trasportava scarpe effettuava in retromarcia manovre di avvicinamento al portone di ingresso del magazzino: il mezzo ha colpito alla testa il 55enne operaio poi trasportato in ospedale in codice rosso.

La vittima era residente a Legnaro (Padova).

