Camion in retro colpisce un operaio alla testa: gravissimo dipendente della Pittarello

PADOVA - Grave incidente oggi, 13 gennaio, in tarda mattinata in via Austria 29, nella zona industriale: un camion che trasportava scarpe mentre effettuava in retromarcia manovre di avvicinamento al portone di ingresso del magazzino dell'azienda Pittarello, ha colpito alla testa un 55enne operaio della stessa ditta.



Il malcapitato - trasportato in ospedale in codice rosso - è stato rianimato sul posto, ma versa in pericolo di vita. Si tratta di C. G., 55 anni, residente a Legnaro.



L'incidente alle 11.35. Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA