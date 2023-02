Padova. Schianto tra un'auto e un suv, 4 persone in ospedale. Curva Boston chiusa per 4 ore

PADOVA - La bretella Boston è rimasta chiusa tutta la mattina a causa di un incidente. Lo scontro tra un'auto e un suv si è verificato poco prima delle 9, in direzione di Selvazzano. Tutti e 4 gli occupanti dei mezzi sono stati portati all'ospedale di Abano, non in gravi condizioni. Erano coscienti quando è intervenuto il personale del Suem.

I due veicoli nello schianto hanno perso diversi pezzi e la polizia locale ha dovuto chiudere la tangenziale fino alle 13 per poterla pulire, così che non si verificassero altri incidenti. Dopo di che il traffico ha ricominciato a scorrere normalmente.