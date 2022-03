Dramma ieri sera a Barbona: fuori strada con l'auto, finisce nell'Adige e muore

BARBONA - Dramma ieri sera,martedì 1 marzo, poco dopo le 21.30 a Barbona: un'auto è volata giù dalla strada arginale finendo nell'Adige, che al momento è in secca ma in ogni caso sempre abbastanza profondo e pericoloso con i suoi impetuosi gorghi. Un automobilista di passaggio ha assistito a quella che pare essere una fuoriuscita autonoma di strada e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con il reparto sommozzatori che si sono immersi alla ricerca degli occupanti della vettura che è rimasta per un po' a galla prima di sprofondare nelle acque gelide del fiume. Sul posto anche i carabinieri per eseguire i rilievi e capire se la fuoriuscita sia stata autonoma - come apparso in un primo momento - o se ci siano responsabilità terze. In tarda serata è stato recuperato il conducente deceduto: si tratta di Cristian Finco, 45 anni, di Sant'Urbano, padre di due bambini.

I pompieri sono arrivati da Este con il supporto del nucleo sommozzatori di Venezia e l’autogrù da Rovigo, hanno iniziato le ricerche dell’auto dal punto gps dell'auto rilevato dove collimava con il guardrail divelto. L’auto è stata rinvenuta poco distante completamente inabissata. I sommozzatori hanno agganciato l’auto che stata issata con all’interno l’autista, purtroppo deceduto. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 circa.