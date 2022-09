Auto contro il marciapiede distrugge i paracarri: conducente illeso

CITTADELLA - L'auto è finita contro i paracarri che delimitano il marciapiede. La fortuna del conducente, rimasto illeso, è che l'incidente è avvenuto a due passi dalla sede dei vigili del fuoco di Cittadella, in via Monte Grappa, nella notte tra ieri, 23 settembre, e oggi.

I pompieri sono subito scesi in suo aiuto. Lo schianto ha avuto conseguenze sia sui paracarri sia sul mezzo. Sul posto anche il soccorso stradale, le forze dell'ordine e una ditta specializzata per bonificare la via. L'autista non è rimasto ferito.