Tragica carambola in A4: cinque auto coinvolte, un morto e feriti. Lunghe code in autostrada

VERONA - Tragico incidente stradale in A4 con una persona deceduta, oggi - 5 novembre - poco dopo le 14,30 sull'autostrada Serenissima, all'altezza del casello di Soave, in direzione Venezia. I mezzi coinvolti sono 5 e sul posto sono stati inviati i soccorritori e il Suem giunto con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco. Estratto dalle auto anche un ferito grave che è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Venezia fra Soave e Montebello. Forti disagi al traffico in entrambe le direzioni con code fino ad oltre 12 km. L'autostrada in direzione Est è stata riaperta verso le 17, si circola su corsie ridotte.

APPROFONDIMENTI SPINEA Incidente, morto il ciclista investito alla rotonda della Fossa CAORLE Camion travolge ape-car che sta uscendo dalla laterale: anziano morto...

Dalle prime informazioni la vittima sarebbe un automobilista di 70 anni, rumeno, residente a Padova di cui non sono ancora state rese note le generalità.