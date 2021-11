Incidente, morto il ciclista investito alla rotonda della Fossa

SPINEA - Un uomo di 72 anni, Fabrizio Breda, ex operaio di Fincantieri ora in pensione, è morto oggi pomeriggio (venerdì 5 novembre) a Spinea. L'uomo, residente a Spinea, è stato investito mentre in sella alla sua bicicletta stava attraversando la rotatoria della Fossa: ad investirlo una Fiat Punto guidata da un cinquantenne di Spinea ora indagati per omicidio stradale. La dinamica è al vaglio della procura di Venezia e degli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese