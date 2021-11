Camion travolge Ape car che sta uscendo dalla laterale: anziano morto all'istante

CAORLE - Travolto da un camion mentre esce con l'Ape dalla laterale: per un 91enne di Caorle, Severino Bozzatello, non c'è stato niente da fare. L'incidente si è verificato questa mattina verso le 10.30 in viale Panama a Caorle. La vittima, un anziano del posto, stava per immettersi sul viale con il suo motociclo a 3 ruote. In quel momento stava per sopraggiungere un mezzo pesante, il conducente non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto.

Il botto è stato violento, tanto che l'Ape si è piegata su se stessa. Subito il conducente del camion ha allertato i soccorsi, arrivati con i sanitari del 118. Con loro anche i colleghi dell'elisoccorso di Treviso e le forze dell'ordine. Purtroppo ogni sforzo per salvare il 91enne non è servito: l'anziano è deceduto praticamente nell'impatto. Sul posto è intervenuto il soccorso stradale Vaccaro per la rimozione dei mezzi con le onoranze funebri che hanno trasferito la salma in obitorio.