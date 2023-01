PADOVA - Incendio in via Borelli a Padova questa mattina 27 gennaio. Poco prima delle 10 una grande nuvola di fumo si è alzata in cielo. Qualcosa sulla terrazza di un condominio ha preso fuoco.

Immediato l'intervento dei pompieri, accorsi per spegnere le fiamme prima che si propagassero. Non risultano feriti o persone intossicate.