SAURIS - È di due milioni di euro la prima stima dei danni all'Eibn Mountain Lodge, l'albergo dei vip a Sauris di Sotto. Il violento incendio, scoppiato nella notte tra lunedì 23 gennaio e martedì, ha colpito uno degli chalet. Il rogo era stato domato dai vigili del fuoco nella mattinata di martedì e poi monitorato per l'intera giornata attraverso un presidio in loco fino al tardo pomeriggio per scongiurare che potessero svilupparsi nuovi focolai.

LA CONTA

Ieri mattina i periti assicurativi hanno effettuato un primo sopralluogo. La stima del danno è ancora approssimativa, ma potrebbe aggirarsi appunto sui due milioni di euro. Ancora da chiarire, invece, le cause dell'incendio: l'ipotesi del dolo è stata subito scartata. Le fiamme, che lunedì notte erano visibili a distanza di chilometri, potrebbero essere partite da un camino oppure da un malfunzionamento dell'impianto elettrico. Saranno comunque i vigili del fuoco a stabilirle, non appena sarà effettuato un sopralluogo accurato e completata la relazione da inviare alla Procura della Repubblica di Udine.

I FATTI

Erano le 23 di lunedì quando è scattato l'allarme. Dei bagliori hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti della borgata saurana e sul posto si sono precipitati il sindaco Ermes Petris e il suo vice Alessandro Colle, che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. Le fiamme stavano divorando uno degli chalet del complesso turistico di proprietà di Mario Nassivera e inaugurato sei anni fa, che ospitava la cucina e il ristorante con il fogolâr. Fortunatamente in quel momento era chiuso: gli ultimi ospiti infatti avevano lasciato le loro stanze al mattino e i successivi pernottamenti erano fissati per il fine settimana. Nessuna persona quindi è rimasta coinvolta, ma i danni strutturali sono come detto ingentissimi. Per tutta la notte hanno operato sul posto le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine che a fatica la strada era ghiacciata e stava nevicando abbondantemente - hanno raggiunto con più mezzi la località posta sopra la frazione di Sauris di Sotto, nei pressi del prosciuttificio Wolf. I pompieri, 16 in tutto, hanno portato avanti le operazioni di spegnimento dello stabile, costruito quasi per intero in legno salvo la base in muratura, fino alla tarda mattinata.

Le fiamme hanno provocato la distruzione del primo e del secondo piano compresa la copertura del fabbricato. A salvarsi solo le strutture verticali. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza e allo smassamento.

«Per la nostra comunità è un grave danno economico, ma anche d'immagine», aveva commentato il sindaco di Sauris, Ermes Petris. Una struttura che in pochi anni dalla sua apertura era entrata nel cuore di numerose persone, tra cui diverse celebrità.