Le immagini dell'incendio ad Ariano Polesine

ARIANO POLESINE - Poco dopo l'una della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio di un’azienda ittica di lavorazione e stoccaggio, la Marinsieme, con spaccio, ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, a ridosso della Sp7 Romea: al momento non sia hanno notizie di persone rimaste coinvolte.