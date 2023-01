Incendio nel condominio, appartamento divorato dalle fiamme: morta una donna

PADOVA - Tragedia a Padova: una donna è morta nell’incendio di un appartamento in via Baiardi mercoledì 25 gennaio. Teatro del dramma accaduto poco prima delle 21 un alloggio al sesto piano di un condominio dietro al centro commerciale La Corte, nel quartiere Mortise. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione Angelina Rosa Favero, classe 1939, è spirata poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Probabilmente il rogo è partito da un fornello della cucina.

Completamente distrutto l'appartamento, che si trova al sesto piano del civico 47, proprio alle spalle del centro commerciale La Corte, nel popoloso rione a nord della città. L'allarme è scattato poco dopo le 20.30 di ieri, quando alcuni vicini di casa si sono resi conto dell'odore acre che aleggiava nello stabile. «Un uomo del quinto piano ha sentito un forte odore, si è reso conto che era del fumo e con altri vicini è corso di sopra racconta Grazia, una testimone che abita poco lontano . Hanno sfondato la porta mentre venivano chiamati i soccorsi, hanno vuotato tre estintori ma la casa era avvolta dalle fiamme». Pesanti effetti ha avuto anche la molta acqua usata per spegnere il rogo, che si è riversata nelle abitazioni dei piani sottostanti. Sul posto è arrivato anche il vicesindaco Andrea Micalizzi per incontrare gli altri sfollati e capire chi potesse trovare ospitalità da parenti per la notte e chi eventualmente dovesse invece essere ospitato dal Comune.

Gravi i danni ed evacuata parte del palazzo.