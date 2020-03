LOREGGIA - Prende fuoco un ricovero attrezzi e le fiamme, piuttosto estese, vengono domate dai pompieri con un duro lavoro.

Verso le 12.45 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Muson a Loreggia per l’incendio di un annesso adibito a ricovero attrezzi. Più squadre dei pompieri sono arrivate da Cittadella, Padova e Castelfranco, con due autopompe, un’autobotte e un carro aria. Ben dodici gli operatori operatori coinvolti, che hanno spento le fiamme riuscendo ad evitare che si estendessero alla vicina abitazione.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminate alle 18 circa, dopo cinque ore intense di spegnimento.

