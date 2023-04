Incendio a Lozzo Atesino. Esplode un ricovero attrezzi: ustioni a mani e polsi per il proprietario

LOZZO ATESTINO (PADOVA) - Paura a Lozzo Atestino, dove poco prima delle 12 di mercoledì 12 aprile è andato in fiamme un ricovero attrezzi attiguo ad una vecchia casa. Il luogo dell'incidente è via Argine Bisatto, ad Est della frazione di Lanzetta. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate in conseguenza di un'esplosione che ha danneggiato la struttura dell'immobile e quanto vi era contenuto. A dare l'allarme sono stati il proprietario della casa e i suoi dipendenti, che al momento dello scoppio erano impegnati nelle vicinanze. Fortunatamente, nessuno di loro è stato coinvolto direttamente. Il proprietario, però, sarebbe entrato nei locali e, nel tentativo di portare fuori del materiale, avrebbe riportato lievi ustioni alle mani e ai polsi. È stato medicato dal personale del Suem, giunto dall'ospedale di Schiavonia. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco di Este, Abano Terme e Lonigo: nonostante la strada stretta, sono riusciti ad accedere al luogo dell'incendio e intervenire per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. Presenti anche i carabinieri della stazione di Lozzo.