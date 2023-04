A fuoco impianto fotovoltaico di 400 mq sopra un capannone agricolo

ZIMELLA - Dalle 14 di oggi, 11 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in via Marcabella a Zimella per l’incendio di un impianto fotovoltaico di circa 400 mq posto su un: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Lonigo, Caldiero e Verona con 2 autopompe, 1 autobotte, 2 autoscale e 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato oltre i pannelli, la guaina della copertura e tutto il materiale isolante. Il capannone è stato nel frattempo svuotato per evitare il coinvolgimento delle rotoballe messe a deposito. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.