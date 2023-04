Pluripregiudicato con foglio di via incendia un pannello nella chiesa di Sant'Agnese

TREVISO - Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 11 aprile, di un pannello per gli annunci all’interno della chiesa Sant’Agnese, in borgo Cavour. Quando sono arrivati i vigili del fuoco della squadra del comando di Treviso il rogo era già stato spento. Sul posto è intervenuta la polizia che ha individuato e denunciato il responsabile: si tratta di un plurilregiudicato già gravato da foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso.