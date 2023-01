Campo San Martino. Incendio di una legnaia nella notte: la struttura è completamente distrutta

CAMPO SAN MARTINO - Un incendio ha completamente distrutto una legnaia, utilizzata come ricovero attrezzi. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte tra il 28 e il 29 gennaio nel cortile di una casa in via Bottazzin a Campo San Martino. La tettoia in legno di un ricovero attrezzi andava a fuoco.

I pompieri arrivati da Cittadella e Borgoricco con 3 autopompe e 10 operatori hanno spento le fiamme ma la struttura era completamente distrutta. Non ci sono feriti. Le cause sono ancora al vaglio, sul posto sono giunti anche i carabinieri. Sono servite circa due ore e mezza per mettere in sicurezza la zona.