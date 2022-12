Fiamme in un garage a Saletto, danni ingenti a tutta l'abitazione

BORGO VENETO - Alle 18:30, del giorno di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cabriani a Saletto nel comune di Borgo Veneto per l’incendio del garage annesso di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Este, Padova e Legnago con 2 autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione. L’incendio oltre a bruciare il materiale depositato in garage, hanno danneggiato la caldaia, il quadro elettrico e i contatori dell’acqua della casa, oltre a provocare danni da fumo alla facciata.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 22:30 con il rientro in sede delle squadre.